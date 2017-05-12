Посол доброй воли Лейла Алиева оказывает большую поддержку работе и просветительской политике ФАО - замгендиректора

2017-05-12 17:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева как посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) оказывает большую поддержку работе и просветительской политике ФАО и содействует в донесении месседжа организации до всего мира, сказал в интервью Trend в четверг заместитель генерального директора ФАО и региональный представитель по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин.

«Благодаря стратегическому сотрудничеству ФАО с Фондом Гейдара Алиева и Международным диалогом по охране окружающей среды – IDEA, мы сможем еще больше сделать в Азербайджане и во всем мире. Мы благодарны за это. Недавно, в результате совместной работы с IDEA, мы создали фруктовые сады в 16 школах в Азербайджане. Совместные проекты будут продолжены и в будущем», - сказал он.

Рахманин отметил, что партнерство ФАО с Азербайджаном является успешной моделью содействия ФАО во всем мире.

«Бюро по партнерству и связям ФАО и министерство сельского хозяйства Азербайджана уже запустили Программу партнерства ФАО–Азербайджан, и в скором времени завершится первый цикл работы, по итогам которой в программу сотрудничества войдут следующие области: устойчивое развитие сельского хозяйства путем обеспечения развития семенного сектора, устойчивое производство и управление в сфере животноводства, племенная работа в пчеловодстве. Эти программы в скором времени будут введены в действие», - добавил он.

Рахманин отметил, что Бюро по партнерству и связям продолжит поддерживать усилия правительства Азербайджана по развитию сельского хозяйства в соответствии со Стратегической дорожной картой по сельскому хозяйству и сектору переработки сельскохозяйственной продукции.

По его словам, поддержка ФАО поможет стране достичь целей устойчивого развития по дальнейшему снижению уровня бедности в сельской местности, обеспечению продовольственной безопасности, рациональному потреблению и производству, устойчивому управлению природными ресурсами.

«Мы готовы оказать поддержку министерству сельского хозяйства, министерству экологии и природных ресурсов, Комитету по статистике и Национальному координационному совету по устойчивому развитию в мониторинге, осуществлении и обеспечении отчетности по целям устойчивого развития», - сказал Рахманин.

(Автор: Ляман Зейналова)