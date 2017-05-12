В Иране прошел последний раунд теледебатов кандидатов в президенты

2017-05-12 17:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - За неделю до 12-х президентских выборов в Иране в пятницу прошли третьи дебаты кандидатов в президенты, на которых обсуждались экономические вопросы. Первые дебаты, посвященные социальным вопросам, были проведены в прямом эфире на государственном телевидении Ирана 28 апреля.

В прошлую пятницу, 5 мая, прошел второй раунд теледебатов на тему политических и культурных проблем.

На пост президента претендуют Ибрахим Раиси, хранитель святых Имама Резы, вице-президент Ирана Исхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Бакер Галибаф, бывший министр культуры и исламского руководства Мустафа Мирсалим и бывший вице-президент Мустафа Хашеми Таба, а также президент Хасан Рухани.

Кандидатам предоставляется одинаковое время, чтобы они могли представить свои планы в прямом эфире и в записи телевизионных и радиопрограмм стран, основываясь на определенном расписании, о котором было объявлено ранее.

19 мая 2017 года в Иране состоятся 12-е президентские и пятые выборы в городские и сельские советы, а также парламентские выборы по некоторым избирательным округам.

(Автор: Эльмира Таривердиева)