«Сдавший» Тале Багирова главный редактор получил 10 тысяч манатов от МНБ

2017-05-12 18:00 | www.oxu.az | 3

Стали известны некоторые подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника антитеррористического центра упраздненного министерства национальной безопасности, генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника данного центра, полковника Азера Мехтиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в акте уголовного дела отмечается, что главный редактор газеты, являвшийся агентом МНБ, донес до министерства информацию о Тале Багирове.

Контакт с редактором по прозвищу «TT» был налажен 30 января 2014 года.

Главный редактор сообщил о намерении Тале Багирова создать структуру под названием «Движение мусульманского единства», за что генерал МНБ Эльчин Гулиев дал ему премию в размере 10 тыс. манатов.

З.Г.

