Выплаты по обязательному страхованию от безработицы в Азербайджане будут дифференцированы (версия 2)

2017-05-12 17:52 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - В парламенте Азербайджана началось обсуждение проекта закона “О страховании от безработицы”.

Согласно законопроекту, который в пятницу был рассмотрен на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике, основными принципами страхования от безработицы станет обязательность, правовое равенство субъектов страхования от безработицы, дифференциация страховых выплат в зависимости от страхового стажа и продолжительности безработицы.

В законопроекте определены следующие страховые тарифы:

- страховые взносы со стороны застрахованного составляют 0,5 процента от размера заработной платы.

- страховые взносы со стороны страхователя - 0,5 процента от рассчитанного фонда оплаты труда.

Сумма страхового взноса будет определяться со стороны страхователя на основе страховых тарифов. Ежемесячные взносы должны уплачиваться страхователем одновременно с выплатой ежемесячной заработной платы, но не позже 15 числа следующего месяца.

В страховой стаж работника будет включен срок выплаты взносов по государственному соцстрахованию (до внедрения в силу данного законопроекта) и срок уплаты страховых взносов после внедрения в силу законопроекта.

Страховая выплата будет трех видов - основная страховая выплата, аддендум к ней и минимальная страховая выплата.

В проекте отмечено, что правом получения страхования от безработицы будут обладать те, чьи трудовые договора были расторгнуты из-за ликвидации работодателя или же из-за массового сокращения.

В случае принятия, закон вступит в силу с первого января 2018 года.

(Автор: Анвар Мамедов)