Проармянским силам не удастся испортить азербайджано-российские отношения - глава объединения

2017-05-12 17:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией, а также между главами двух государств всегда были на очень высоком уровне, и, тем не менее, и раньше предпринимались попытки, направленные на подрыв отношений между двумя странами, сказал в пятницу Trend председатель Общественного объединения «Центр исследования международных отношений» Руфиз Гонагов.

По его словам, сегодня экономические и дипломатические отношения между Азербайджаном и Россией находятся на очень высоком уровне. «Очень жаль, что сегодня Всероссийский азербайджанский конгресс представляется как причина для шагов, наносящих удар по отношениям между Азербайджаном и Россией. Это цель определенных проармянских, провокационных кругов. Они пытаются испортить отношения между нашими странами. Но, несмотря на это, отношения между Азербайджаном и Россией на очень высоком уровне, которые и дальше будут развиваться по нарастающей», - сказал Гонагов.

Глава объединения добавил, что проармянским силам не удастся испортить азербайджано-российских отношений.

Он подчеркнул, что успешная внешняя политика, проводимая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в отношении соседних государств, а также отношение России к Азербайджану не позволят испортить отношения между двумя странами.

15 мая состоится судебный процесс по иску минюста России о ликвидации регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)