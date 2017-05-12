В Баку водитель сбил дорожного полицейского

2017-05-12 18:02 | www.oxu.az | 3

В Баку водитель сбил сотрудника дорожной полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел вчера около 18:30 на проспекте Нефтчиляр.

Кямран Ибрагимов, 1992 года рождения, на автомобиле марки Mercedes не подчинился приказу дорожной полиции остановиться.

В результате водитель сбил пытавшего задержать его на мотоцикле инспектора дорожно-патрульной службы Шахина Ибрагимли.

Ш.Ибрагимли сломал ногу и был доставлен в госпиталь МВД имени А.Гейдарова.

Э.А.

