В Азербайджане закрыли эти сайты

2017-05-12 18:05 | www.oxu.az | 3

В Сабаильском районном суде завершился судебный процесс по иску Министерства транспорта, связи и высоких технологий, в котором требовалось заблокировать интернет-сайты газеты и радио «Азадлыг», телеканала «Туран», телепередачи «Азербайджан сааты» и медиаресурса «Мейдан ТВ».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, на судебном процессе под председательством судьи Нураддина Багирова было принято решение о блокировании этих сайтов.

В обращении Министерства транспорта, связи и высоких технологий в суд говорится, что 27 марта в министерство поступило письмо за подписью генерального прокурора.

В письме говорилось, что вышеперечисленные сайты распространяют материалы, призывающие к насильственной смене конституционного строя страны, пропаганде религиозных групп и другим деструктивным действиям.

З.Г.

