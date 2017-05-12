Баку-2017: Иранские волейболисты одержали победу над сборной Саудовской Аравии

2017-05-12 18:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 продолжаются соревнования по волейболу среди мужчин.

В группе «B» в пятницу прошла встреча между сборными Ирана и Саудовской Аравии.

Матч завершился победой иранской команды - 3:0 (25:18, 25:23, 25:18)

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)