Узбекистан перенимает латвийский опыт государственного управления

2017-05-12 18:08 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Латвия делится опытом в сфере государственного управления с представителями государственных структур Узбекистана, об этом говорится в сообщении, распространенном МИД Латвии.

Визит узбекской делегации, осуществляется в рамках проекта ООН совместно с МИД Латвии.

«Прочное и устойчивое развитие Центральной Азии является одним из приоритетов для Латвии в развитии сотрудничества с этим регионом», - говорится в сообщении МИД.

В ходе визита, делегация провела встречу с послом по особым поручениям МИД Латвии Игорсом Апокинсом, который отметил наличие хороших отношений и успешного сотрудничества между сторонами.

По словам дипломата, Латвия продолжит делиться своим опытом в сфере управления, законодательных реформ, экономики и развития сельского хозяйства, пограничной безопасности, внедрение экологически чистых технологий и образования.

Посол отметил наличие успешных отношений с Узбекистаном в сфере образования: по словам Апокинса, количество узбекских студентов в Латвийских вузах постоянно увеличивается. В ходе визита узбекская делегация посетила латвийские государственные органы, чтобы изучить систему государственного управления, кадровую политику в госорганах и местных органах власти, систему поощрения государственных служащих, ознакомилась с мерами предупреждения коррупции на государственной службе и механизмами применения Гражданского и Административного законов.

Делегация также провела встречи с официальными лицами в Государственной канцелярии, Министерстве финансов, Министерстве юстиции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в Рижской думе и Школе государственного управления.

В состав узбекской делегации вошли представители Аппарата Премьер-министра Узбекистана, Министерства экономики, Министерства труда, Федерации профсоюзов и ПРООН Узбекистана.

Визит продолжился с 7 по 12 Мая

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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