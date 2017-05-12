Богатая история коневодства Азербайджана возвращается в Виндзор

2017-05-12 18:13 | www.apa.az | 4

10-14 мая на территории Виндзорского замка, считающегося загородной резиденцией британских монархов, проводится традиционное Королевское Виндзорское конное шоу. Общество Европа-Азербайджан (TEAS) уже шестой год оказывает поддержку этому шоу.

Как сообщили АПА в обществе, при организационной поддержке TEAS в 2016 году особая порода азербайджанских коней – Карабахская порода была представлена грандиозной шоу-программой на мероприятиях, приуроченных к 90-летнему юбилею королевы Великобритании Елизаветы II. Директор общества Лионель Леттер сказал, что принимать участие на королевских мероприятиях это большая честь.

«Королевское Виндзорское конное шоу это одно из самых любимых мероприятий королевской семьи и британского общества. Традиции коневодства в Великобритании такие же древние, как и в Азербайджане, данное ежегодное мероприятие позволяет продемонстрировать эту общую любовь к лошадям», - сказал он.

Отметим, глава Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II считается одной из самых лучших наездниц. Первого коня королеве подарили когда ей было 4 года. С шести лет она уже могла ездить верхом, имеет 87-летний опыт верховой езды.

Карабахская порода лошадей в Азербайджане считается одной из редких в мире. Карабахский конь - один из национальных символов Азербайджана. Древняя конно-спортивная игра човган на карабахских лошадях в 2013 году была внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 1956 году Королеве Елизавете II был подарен карабахский скакун по кличке «Заман». В Агдамском районе в Карабахе находились конезаводы этой породы, но, к сожалению, в период оккупации армянами азербайджанских территорий немало страданий выпало и на долю этих славных коней. Сегодня стоит задача сохранить чистокровных карабахских коней и улучшить условия по их разведению.