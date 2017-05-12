Сабина Сафарова: Мне бы хотелось, чтобы Милли-Матрешки стали новым символом города – ИНТЕРВЬЮ

2017-05-12 18:14 | www.oxu.az | 3

Информационно-аналитическая газета Yenicag.Ru представляет вашему вниманию интервью с молодой перспективной азербайджанской художницей Сабиной Сафаровой, которая совсем недавно завершила работу над своей серией национальных матрёшек, о создании которых она рассказала во время беседы.

Отметим, что 17 числа в столичной галерее «1969» откроется первая персональная выставка художницы, где она представит публике свои полотна.

-Сабина, расскажите, как зародилась идея создания национальных матрешек?

— Я люблю путешествовать и как любой путешественник стараюсь из каждой поездки привозить с собой на память какой-то маленький сувенирчик, который будет напоминать мне о днях, проведенных в этой стране. Я обратила внимание, что во многих городах и странах, которые я посещала, существует свой символ, вымышленный герой, который выступает в роли маленького представителя всей нации. Например, Пиноккио является символом Флоренции, Щелкунчик – символ Германии, сувениры с фигурой Дракулы в Румынии изображены на всем, на чем только можно. И таких примеров много.

С изображением этих персонажей печатаются открытки, продаются фигурки, открывалки, кружки, магниты, принтуются футболки, рюкзаки, матерчатые сумки, кепки и многое другое, что с радостью раскупается восторженными туристами.

А еще я заметила, что если для того, чтобы купить, скажем, статую Русалочки, надо непременно посетить Данию, именно Матрешек, как бы удивительно это не звучало, можно встретить в сувенирных лавках по всему миру. Людям нравятся эти маленькие «русские куколки», как их еще называют. Меня и саму всегда они очень умиляли, я даже ношу и собираю аксессуары с изображением матрешки. А когда недавно мне из Москвы в подарок привезли расписную авторскую Матрешку, я задумалась о том, как было бы интересно, если и у нас придумали бы такую куклу, только нарядили бы ее в национальный костюм.

Следом за этой мыслью пришла и другая о том, что совсем необязательно, чтобы кукла была только женского пола. Дальше мысль о том, что еще неплохо было бы, чтобы в руках каждый персонаж держал какой-то предмет, присущий и олицетворяющий только нашу страну и ее обычаи.

И вот из всей этой цепочки мыслей возникла идеясоздать такой образ, что я, будучи художником, и попыталась сделать, изобразив на холстах серию работ с образами Милли-Матрешек, в которых попыталась передать весь местный колорит и наши национальные особенности. Вот, в принципе, коротко о том, как возникла сама идея по созданию аналога русской матрешки.

— В чем, по-Вашему, особенность этих работ, почему они могут быть интересны зрителям?

— В Азербайджане до сих пор свято соблюдают многовековые национальные традиции. Традиции сопровождают нас с момента рождения и на протяжении всей нашей жизни. Это и рождение детей, и сватовство, отношения к старшим, празднования и многое другое. Многие наши традиции выражаются в гостеприимстве, национальной одежде, кухне, в музыке и развлечениях.

Я уже как-то говорила о том, насколько это важно –развивать в себе, прививать своему народу, особенно молодому поколению, любовь и интерес к своей культуре, а богатейшему культурному наследию Азербайджана можно только позавидовать.

В своей серии азербайджанских матрешек я старалась подчеркнуть колорит нашей культуры, в каждой работе знакомя зрителя с типичными представителями определенных слоев нашего общества.

Я хотела показать разные поколения и характерные черты, присущие каждому из них, внести бытовые зарисовки и придать образу театральности. Хотелось не только изобразить стандартный вариант русской матрешки, но и оживить моих персонажей, через подобранную детализированную композицию рассказать об их интересах, занятиях, образе жизни.

Так, в картине «Бабалар», я во второй раз решила прикоснуться к теме мугама- великого наследия нашего народа, не имеющего аналогов в мире. Мои матрешки-дедули изображены с национальными музыкальными инструментами. Смотришь на них, а слышишь вдалеке звуки тара с кяманчой, и уже на душе хорошо и хочется улыбаться.

Бабушек я тоже решила связать с музыкой. Кстати, прообразом для них послужили поющие и аккомпонирующие себе на дяфе бабушки из местного ансамбля «Нянялар». Про невестушек и объяснять долго не надо, все на лицо — чернобровые, черноволосые, глаза как у лани, вдобавок еще и отличные хозяюшки! Будущие хранительницы семейного очага, им предстоит отвечать за гостеприимство и уют в доме. По блеску в глазах можно угадать, которая из них справится с этим лучше.

Ну и харизматичные «Кишилер»- такие типичные бакинцы, досуг которых заключался в игре в нарды под тенью чинара, пыхтя папиросой, поправляя съехавшую шапку-аэродром, лениво почитывать газету или наслаждаться ароматным чаем из армуды-стакана за долгими и жаркими разговорами о политике и происшествиях в городе с таким неповторимым бакинским акцентом, растягивая слова и смешивая языки.

— Сколько времени у Вас заняло создание этой серии?

— Серия пока состоит только из четырех работ: кокетливых невестушек «Гялинляр», харизматичных бакинцев «Кишилер», добрых дедушек «Бабалар», милых бабушек «Няняляр». Труднее всего шла работа именно над первой картиной- «Гялинляр»(в переводе с азербайджанского означает невесты) — работа над картиной заняла порядка трех недель.

Изначально я планировала писать женщин постарше, таких гостеприимных азербайджанских ханумок, которые всегда встретят и вкусно накормят национальными блюдами, и назвать работу «Арвадлар» (в переводе с азерб. означает женщины). Долго подбирала и несколько раз меняла образы, пыталась правильно угадать с национальными костюмами, головными уборами.

Но, несмотря на все мои усилия, мои матрешки непроизвольно от меня все молодели и молодели. Я даже от многих людей слышу, что каждая из них немного напоминает меня саму. Возможно, что так оно и есть. Не зря говорят же, что каждый художник, что и кого бы он не рисовал, все равно рисует себя.

Поэтому в итоге я решила, что, значит, так тому и быть. Задумку с «Арвадлар» я реализую в следующей работе, а этих героинь назову «Гялинляр», и пусть они остаются молодыми, кокетливыми и красивыми, так похожими между собой как сестры-близняшки, но все равно с такими разными характерами, что так же независимо от меня передалось в самой работе.

Те из пяти матрешек, над образами которых я работала в приподнятом настроении, получились более улыбающимися. Скорее для точного охарактеризования идеально подойдет азербайджанское слово «назлы»(в переводе кокетливый), так присущее нашим девушкам на выданье. В период работы, когда у меня было иное, более сдержанное внутреннее состояние, оно отразилось на образах оставшихся матрешек, они выглядят более задумчивыми.

Другие три работы из этой серии дались мне намного быстрее, заняли две-три недели. Я уже более определенно понимала, чего хочу, у меня были конкретные образы в голове, поэтому больше времени уделялось уже исполнению.

— Ждет ли нас продолжение? Какие сюжеты Вам бы хотелось в будущем стилизовать под матрешек?

— Продолжение обязательно будет. В период работы над картинами и подборки деталей, с помощью которых более достоверно получалось передать отличительные черты и особенности наших традиций и обычаев, с каждой новой работой я и сама еще больше приобщалась к нашей такой богатой культуре. Уже готовы темы для новых работ. В одной из них я даже планирую организовать встречу моим матрешкам. Посмотрим, что из этого получится.

Также обдумываю предложения по переносу моих персонажей на текстиль.

Мне бы хотелось, чтобы Милли-Матрешки стали новым символом города и предметы с их изображением приобретались гостями нашего города в качестве сувениров! Почему бы и нет?! И не такие большие мечты сбываются! Осталось только придумать моим матрешкам название, наше, азербайджанское. Надеюсь, оно или само, наконец, придумается, или друзья подскажут (улыбается).

— Сабина, большое Вам спасибо за интересную беседу. Мы желаем Вам удачи и ждем с нетерпением Вашу персональную выставку, открытие которой состоится 17 мая в столичной галерее «1969».

— Спасибо! Буду рада Вас видеть!

Фотографии из личного архива Сабины Сафаровой

источник: Yenicag.Ru

