Facebook удалил критику тайского короля по просьбе властей

2017-05-12 18:15 | www.oxu.az | 3

Власти Таиланда потребовали от соцсети Facebook заблокировать материалы, оскорбляющие достоинство короля страны Махи Вачиралонгкорна, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Как сообщает тайское агентство по надзору за интернетом, соцсеть согласилась удалить материалы, однако около 130 из них по-прежнему остаются видимыми для тайских пользователей.

У соцсети есть пять дней для того, чтобы полностью заблокировать оскорбляющие короля материалы, иначе власти начнут против нее судебный процесс.

Под оскорбляющими величество материалами по строгому тайскому закону могут иметься в виду как визуальные материалы - фото и видео - так и текстовые комментарии.

Сам Маха Вачиралонгкорн популярен в соцсетях. Монарх регулярно появляется на публике в короткой майке с открытым татуированным животом. В последний раз это произошло в четверг - короля сняли на видео, прогуливающегося в короткой майке по торговому центру с мороженым в руках в компании девушки.

Видео уже заблокировано Facebook по просьбе властей страны.

Н.О.