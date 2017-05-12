Инвестиции SOFAZ в 2017 году превысят 50 млрд манатов

2017-05-12 18:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2017 год определена на уровне 51,24 миллиарда манатов.

Это отражено в Указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении основных направлений (программы) использования средств и инвестиционной политики SOFAZ на 2017 год.

На 2016 год прогноз был сформирован на уровне 51,3 миллиарда манатов, 2015 год - 28,2 миллиарда манатов, 2014 год - 27 миллиардов манатов, 2013 год - 25,2 миллиарда манатов, на 2012 год - 23 миллиарда манатов.

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