Назначена дата следующего заседания комитета кредиторов ликвидированного в Азербайджане банка (версия 2)

2017-05-12 18:28 | www.trend.az | 5

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16.08)

БАКУ /Trend/ - Следующее заседание комитета кредиторов азербайджанского Atrabank, лицензия которого была отозвана в прошлом году, состоится 19 мая.

В пятницу, в рамках первого заседания были выбраны председатель и секретарь комитета. Председателем был выбран Джаваншир Мамедов, а секретарем - Гадир Керимов. Оба кредитора являются физическими лицами.

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию Atrabank 27 января 2016 года.

С 16 августа прошлого года ADIF назначен ликвидатором банка.

(Автор: Анвар Мамедов)