Назначена дата следующего заседания комитета кредиторов ликвидированного в Азербайджане банка (версия 2)
2017-05-12 18:28 | www.trend.az | 5
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БАКУ /Trend/ - Следующее заседание комитета кредиторов азербайджанского Atrabank, лицензия которого была отозвана в прошлом году, состоится 19 мая.
В пятницу, в рамках первого заседания были выбраны председатель и секретарь комитета. Председателем был выбран Джаваншир Мамедов, а секретарем - Гадир Керимов. Оба кредитора являются физическими лицами.
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию Atrabank 27 января 2016 года.
С 16 августа прошлого года ADIF назначен ликвидатором банка.
(Автор: Анвар Мамедов)