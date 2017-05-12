В дни Игр исламской солидарности AccessBank будет работать без выходных

2017-05-12 18:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Для удобства своих клиентов и зарубежных посетителей во время проведения в Баку IV Игр исламской солидарности AccessBank временно переводит филиал «Сабаил» на новый режим работы.

Согласно новому графику, касса филиала «Сабаил» будет обслуживать клиентов и в выходные дни с 17:00 до 20:00.

Филиал «Сабаил» находится по адресу ул. Р.Рзы, 15 (тел.+994 12 493 43 54).

Подробную информацию можно получить на официальной странице банка в Facebook и позвонив по номеру 151 в Информационный центр банка.