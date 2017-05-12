Директор немецкой типографии посетил Переводческий центр Азербайджана

2017-05-12 18:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В пятницу директор немецкой типографии Verlag H.Y.Maurer Ханс Юрген Маурер посетил Переводческий центр при Кабинете министров Азербайджана.

Как говорится в сообщении центра, распространенном в пятницу, в ходе встречи было рассказано о переводе на азербайджанский язык в различные годы произведений известных немецких литераторов, таких как Генрих Бёлль, Герберт Франке, Герман Гессе, Томас Манн, Йохан Вольфганг Гёте, Генрих Гейне, Патрик Зюскинд, Гюнтер Грасс, Лион Фейхтвангер, и пропаганде их творчества в Азербайджане.

Затем были обсуждены вопросы налаживания межлитературного взаимодействия между Азербайджаном и Германией, издания во Франкфурте «Антологии современной азербайджанской литературы», представляющей исключительную значимость в деле пропаганды азербайджанской литературы в Германии, презентации книги в рамках Франкфуртской международной книжной выставки и ее распространения в ведущих библиотеках Германии и Австрии.