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Названы основные направления использования средств и инвестиционной политики ГНФАР

2017-05-12 18:47 | www.apa.az | 2

Названы основные направления использования средств и инвестиционной политики Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Как передает АПА-Экономикс, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана  на 2017 год определена на уровне 51,24 млрд. манатов.

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