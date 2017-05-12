Названы основные направления использования средств и инвестиционной политики ГНФАР

2017-05-12 18:47 | www.apa.az | 2

Названы основные направления использования средств и инвестиционной политики Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Как передает АПА-Экономикс, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2017 год определена на уровне 51,24 млрд. манатов.