УЕФА планирует ввести новую систему послематчевых пенальти

2017-05-12 19:00 | www.oxu.az | 2

УЕФА опробовала новую систему пробития послематчевых пенальти. Эксперимент прошел в полуфинале женского Евро U-17, где сборные Германии и Норвегии определяли победителя в полуфинале в серии послематчевых пенальти, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

По регламенту турнира серия проводилась по системе, называемой АВВА, а не стандартной – АВАВ. Суть нововведения состоит в том, что после пробития пенальти первой командой, вторая исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда.

Как пояснили функционеры УЕФА, команда, исполняющая пенальти первой, имеет несправедливое преимущество из-за психологического давления, которое присутствует у догоняющей команды. В среднем в сериях пенальти в 60 процентах случаев побеждает команда, бьющая первой.

На данный момент УЕФА рассматривает возможность повсеместного внедрения новой системы.

Н.О.