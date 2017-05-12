Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных

2017-05-12 18:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением в Баку IV Игр исламской солидарности филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) переходит на режим работы без выходных дней.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, продлены также рабочие часы филиала: в период игр филиал будет работать с 9.00 до 19.00 по будням, с 10.00 до 19.00 по выходным дням, время работы кассы – с 9.00 до 18.00 по будням, с 10.00 до 18.00 по выходным дням. Такой режим работы продолжится до окончания Исламиады, 22 мая 2017 года.

Филиал продолжит оказывать клиентам весь спектр банковских услуг: валютно-обменные операции, выплата и отправка средств по системам быстрых денежных переводов, приходные операции, открытие счетов, заказ и выдача пластиковых карт, прием платежных поручений, предоставление выписок по счетам, прием заявок на кредит, консультации.

Такой режим работы офиса «Гянджлик» организован для удобства клиентов, в том числе и гостей города. Филиал расположен у выхода станции метро «Гянджлик», по адресу: проспект M.K.Aтатюрка, 2 (напротив ТЦ «Ganjlik Mall»).

Кроме того, в эти дни клиенты смогут пользоваться всеми банкоматами и POS-терминалами ВТБ (Азербайджан). Банк обеспечит их непрерывную и устойчивую работу во время проведения Игр исламской солидарности. Все банкоматы ВТБ (Азербайджан) будут снабжены достаточным количеством валюты.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.