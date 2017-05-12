Азербайджанские журналисты призвали российских коллег жестко отреагировать на попытку ликвидации ВАК

2017-05-12 18:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана обратился к представителям медиа России от имени азербайджанских журналистов.

Как сообщили Trend в пятницу в Совете, в обращении отмечается, что сложившиеся в течение долгого исторического периода дружеские взаимоотношения в самых различных областях создали условия для формирования в России многочисленных азербайджанских диаспорских структур.

"Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК), занимающий в настоящее время особое место среди диаспорских организаций азербайджанцев мира, также сыграл решающую роль в установлении и развитии в современный период добрососедских отношений между азербайджанским и российским народами. Эта заслуга всегда высоко ценилась не только в Азербайджане, но и в самой России. ВАК, как всегда, привержен своей миссии. Но, к сожалению, в последнее время новости, связанные с этой структурой, оставляют желать лучшего. Некоторые антиазербайджанские и проармянские силы в России усердно стараются ликвидировать эту организацию юридическим путем. Результатом их сотрудничества стало то, что министерство юстиции России направило обращение в Верховный суд для аннулирования государственной регистрации ВАК», - говорится в обращении.

Совет печати, являющийся единой структурой саморегулирования журналистов Азербайджана, отмечает, что если будет аннулирована государственная регистрация ВАК и организация прекратит свою деятельность, это, в первую очередь, отразится на исторически сформировавшихся азербайджано-российских отношениях.

«Мы считаем недопустимым нанесение в той или иной форме ущерба связям между двумя соседними государствами и верим, что прогрессивная прослойка общественности обеих стран разделяет наше мнение. Прекращение деятельности ВАК также будет воспринято как нежелательный прецедент для других малочисленных народов, проживающих в России, обладающей полиэнической структурой. Мы, представители медиа, решительно не желаем возникновения подобной ситуации. Мы, азербайджанские журналисты, против нанесения ущерба посредничеству России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и считаем, что в корне запущенной проармянскими силами этой недостойной кампании по прекращению деятельности ВАК стоит именно этот мотив. Поэтому мы и обращаемся к активной части российской общественности, обладающей весомым словом – нашим коллегам-журналистам», - говорится в обращении.

В обращении Совет печати и в целом журналисты Азербайджана призывают своих российских коллег, медийную общественность России жестко отреагировать на вопрос о ликвидации ВАК, вставший на повестку дня как логический результат различных политических игр.

«Верим, что вы, как журналисты России, чутко отнесетесь к этому нашему обращению и примите активное участие в предотвращении капании, направленной на аннулирование госрегистрации ВАК и прекращение его деятельности», - говорится в обращении.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)