Инвестиции SOFAZ в 2017 г. превысят 50 млрд манатов (версия 2)

2017-05-12 19:16 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2017 год определена на уровне 51,24 миллиарда манатов.

Это отражено в указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении основных направлений (программы) использования средств и инвестиционной политики SOFAZ на 2017 год.

На 2016 год прогноз был сформирован на уровне 51,3 миллиарда манатов, 2015 год - 28,2 миллиарда манатов, 2014 год - 27 миллиардов манатов, 2013 год - 25,2 миллиарда манатов, на 2012 год - 23 миллиардов манатов.

Основными направлениями расходов средств SOFAZ в 2017 году станут: финансирование некоторых мер, связанных с вопросами размещения и улучшения социально-бытовых условий проживания беженцев и вынужденных переселенцев; трансферты в государственный бюджет 2017 года; трансферты в Центральный банк Азербайджана для обеспечения финансовой стабильности; финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской ирригационной системы; финансирование проекта строительства железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс; финансирование Государственной программы по образованию азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах; финансирование доли Азербайджана в проектах "Южного газового коридора".

Согласно указу, валютная структура инвестиционного портфеля SOFAZ выглядит следующим образом: до 50 процентов активов могут быть выражены в долларах, 35 процентов – в евро, пять процентов – в британских фунтах, 10 процентов – в других валютах.

В то же время инвестиционный портфель SOFAZ может состоять из четырех субпортфелей: портфель долговых обязательств и инструментов денежных рынков – 60 процентов совокупной стоимости портфеля (при этом фонд может инвестировать максимум пять процентов в долговые обязательства паевых фондов, которые не имеют кредитного рейтинга), портфель акций – 25 процентов (при этом максимум пять процентов могут быть инвестированы в акции паевых фондов), портфель недвижимости – 10 процентов, портфель золота – пять процентов.

Базовым индикатором (benchmark) для определения доходности по портфелю инструментов денежного рынка и рынка долговых обязательств фонда является ставка шестимесячного (ранее было трехмесячного) LIBOR по соответствующей валюте (кроме евро), публикуемого Ассоциацией банков Великобритании, по портфелю в евро - процентная ставка шестимесячного (ранее трехмесячного) EURIBOR, по валютам, у которых нет ставки LIBOR, могут быть взяты наиболее распространенные процентные ставки по шестимесячным (ранее трехмесячным) кредитам банков, по портфелю акций - MSCI World İndex.

(Автор: Азад Гасанли)