До открытия IV Игр исламской солидарности в Баку остаются считаные часы (ФОТО)

2017-05-12 19:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - До открытия проводимых в Баку IV Игр исламской солидарности остаются считаные часы.

Жители и гости столицы спешат принять участие в открытии Игр исламской солидарности.

Отметим, что уже в ближайшие часы на Бакинском Олимпийском стадионе состоится церемония открытия IV Игр исламской солидарности.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев)