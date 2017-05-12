IV Игры исламской солидарности внесут важный вклад в развитие в Азербайджане спорта, туризма, культуры - зритель

2017-05-12 19:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Баку IV Игры исламской солидарности - это настоящий праздник. Об этом Trend в пятницу сказал один из пришедших на открытие Игр зрителей - Кямран Рахманов.

"Проводимые в Баку IV Игры исламской солидарности внесут важный вклад в развитие в стране спорта, туризма, культуры и других сфер. Это настоящий семейный праздник", - сказал Рахманов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Талех Агавердиев)