В Индонезии на берег вынесло тушу гигантского существа (ВИДЕО)

2017-05-12 19:48 | www.trend.az | 4

Гигантская туша неизвестного существа найдена на юге Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mirror.

По информации издания, останки, которые не удалось идентифицировать, обнаружены 37-летним Арсулом Туанокота на берегу острова Серам. Очевидцы предположили, что 15-метровая туша может принадлежать горбатому киту или гигантскому кальмару.

Местные жители обратились к властям с просьбой убрать с пляжа труп "морского чудовища", источающего неприятный запах. Океанологи, как отмечается, уже успели взять для анализа пробы тканей.