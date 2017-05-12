ГЭЦ обнародовал статистику вступительных экзаменов

2017-05-12 19:52 | www.oxu.az | 3

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал статистические данные прошедших 30 апреля и 7 мая экзаменов по I и IV группам специальностей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, для участия на прошедших 30 апреля и 7 мая экзаменах по I и IV группам специальностей в целом документы сдали 65 673 абитуриента.

Было отмечено, что 50 623 абитуриента были выпускниками этого года, 15 050 – прошлых годов:

«Выпускники прошлых годов сдали экзамен в мае, выпускники текущего года – в июле. Для сравнения отметим, что на прошедших в мае 2016 года вступительных экзаменах участвовали 25 418 выпускников прошлых годов. В настоящий момент прием электронных заявлений продолжается.

Выпускники прошлых годов и текущего года могут пройти регистрацию и принять участие во вступительных экзаменах, которые пройдут летом. Как уже стало ясно, контингент участвовавших на экзаменах в мае и июле прошлого года абитуриентов отличается от нынешнего года. Поэтому сравнивать статистические показатели их результатов с прошлогодними неправильно. Потому что в мае прошлого года на экзаменах участвовали выпускники только прошлых годов, а в июле – только выпускники текущего года. На нынешних экзаменах же участвовали абитуриенты обоих контингентов.

Так как регистрация для участия во вступительных экзаменах продолжается, статистические показатели весенних экзаменов могут направить абитуриентов, которые хотят участвовать на следующих экзаменах, в неправильное русло. ГЭЦ объявляет статистические показатели для того, чтобы во время выбора специальности абитуриенты могли воспользоваться ими и принять правильное решение. После летних экзаменов вышеуказанная статистика будет объявлена».

С.Б.

