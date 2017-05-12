Главы МИД России и Египта обсудили совместные шаги по урегулированию в Сирии

2017-05-12 20:00 | www.trend.az | 3

Совместные шаги по политическому урегулированию в Сирии обсудили сегодня по телефону министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри, передает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ по итогам их беседы.

Лавров и Шукри "обменялись мнениями по проблематике сирийского кризиса, в том числе с учетом итогов прошедшей 3-4 мая в Астане четвертой Международной встречи высокого уровня по Сирии".

"Обсуждены конкретные совместные шаги в рамках содействия политическому урегулированию вооруженного конфликта в САР", - отметили в министерстве.

Главы МИД подтвердили общий настрой "на укрепление политического диалога и взаимодействия в различных сферах", информировали в дипведомстве РФ.