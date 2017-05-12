В Великобритании объекты здравоохранения подверглись кибератаке, хакеры требуют выкуп

2017-05-12 20:08 | www.trend.az | 3

Ряд объектов Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании подверглись кибератаке, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News,

К информировал канал, к настоящему времени этот факт подтвердили 16 организаций системы, включая Фонд NHS в восточной и северной части графства Хартфордшир, расположенного к северу от Лондона, университетские клиники в городах Блэкпул (северо-восток Англии) и Колчестер (юго-восток Англии), Фонд общественного здравоохранения графства Дербишир, а также крупнейший в NHS фонд Barts, информировавший о блокировке компьютеров четырех своих больниц - The Royal London, St Bartholomew's, Whipps Cross and Newham.

В результате атаки на компьютерную систему лечебных учреждений многие больницы, кроме отделений скорой помощи, а также семейные терапевтические клиники прекратили прием пациентов. Также задействована практика перевода сервиса скорой помощи из тех госпиталей, которые подверглись атаке, в больницы, которые не были поражены компьютерными вирусами.

Ответственная за защиту Национальной системы здравоохранения от кибератак организация NHS Digital сообщила, что причиной блокировки компьютеров стало попадание в них вируса под названием Wanna Decryptor. Существует угроза, что этот вирус мог поразить компьютерные сети не только госпиталей, поликлиник и медицинских фондов, но и организаций, не связанных с работой в сфере здравоохранения. Вместе с тем организация уверяет, что злоумышленники не сумели завладеть персональными данными пациентов NHS.

К расследованию инцидента уже подключились Национальный центр кибербезопасности и Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Как ранее сообщала в своей электронной версии газета The Guardian, хакеры требуют выкуп за восстановление работы компьютерных сетей медицинских учреждений.

Ранее стало известно, что кибератаке подверглись компьютерные сети испанской компании связи Telefonica, хакеры также потребовали от нее выкуп.