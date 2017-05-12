Проводимые в Баку IV Игры исламской солидарности популяризируют Азербайджан во всем мире - волонтеры

2017-05-12 20:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Баку IV Игры исламской солидарности популяризируют Азербайджан во всем мире, способствуют пропаганде его богатой культуры, сказали Trend в пятницу волонтеры Игр.

По их словам, для них большая честь участвовать в проведении этих Игр в качестве волонтеров.

"Выступать на Играх исламской солидарности в качестве волонтеров очень интересно и увлекательно. Это дает нам большой опыт, мы приобретаем новых друзей", - сказали волонтеры.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Талех Агавердиев)