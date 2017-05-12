При атаке на конвой пакистанского сенатора погибли 25 человек

2017-05-12 20:23 | www.oxu.az | 2

При подрыве террориста-смертника возле конвоя заместителя пакистанского сената погибли 25 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Теракт произошел в городе Мастунг, провинция Белуджистан. Зампредседателя пакистанского сената Абдул Гафур Хайдери прибыл туда с рабочим визитом: он должен был вручить местным учащимся сертификаты об окончании медресе.

Как предполагают пакистанские службы безопасности, смертник перепутал автомобили и взорвал себя через несколько секунд после того, как мимо проехал кортеж сенатора. Шофер Хайдери погиб, сам он получил незначительные ранения. В ближайшую больницу доставлены 35 раненых, 10 из них в критическом состоянии.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ).

С.Б.

