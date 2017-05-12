Ожидаем грандиозного зрелища на открытии Игр исламской солидарности – зрители из Казахстана

2017-05-12 20:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия Игр исламской солидарности в Баку обещает быть невероятно красивой и запоминающейся, сказала Trend в пятницу турист из города Алматы Альбина Туганова.

«Мы в Баку уже во второй раз. О том, что здесь проводятся Игры исламской солидарности, узнали случайно. Решили купить билет и посмотреть открытие, которое, как говорят, будет грандиозным. Думаю, это будет захватывающее зрелище», - сказала Туганова.

Она отметила, что пыталась узнать о деталях церемонии открытия у организаторов, но они предпочли сохранить это в секрете, тем не менее пообещав, что будет очень интересно.

Эти Игры объединили много стран и являются настоящей демонстрацией дружбы народов, добавила Туганова.

Она также сказала, что ей очень нравится гостеприимный Баку.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Вугар Иманов, Елена Косолапова)