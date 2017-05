Латвийский парашютист совершил первый в мире прыжок с дрона (ВИДЕО)

Латвиец Ингус Аугскалнус совершил первый в мире прыжок с дрона, поднявшись на высоту 330 метров, передает РИА Новости.

Видео трюка опубликовано в YouTube.

Трюк был выполнен в Аматском крае. Беспилотник подлетел к площадке телекоммуникационной вышки, после чего Аугскалнус зацепился за прикрепленную к нему перекладину. Набрав необходимую высоту, спортсмен отпустил руки и раскрыл парашют.

Отмечается, что дрон, который использовался для трюка, оснащен 28 двигателями и может поднять груз весом до 200 килограмм.