В итальянском городе Матера прошла акция протеста против G7

2017-05-12 20:23 | www.trend.az | 3

Активисты культурной ассоциации Spina nel fianco, действующей в южноитальянской области Базиликата, провели акцию протеста против финансово-экономической политики G7 в древнем городе Матера, куда в пятницу на экскурсию прибыли некоторые участники финансовой встречи "большой семерки", проходящей сейчас в Бари, передает РИА Новости.

Как рассказал РИА Новости президент ассоциации Джулио Салваторе, из-за туристического визита в Матере были введены беспрецедентные меры по обеспечению безопасности и создана так называемая "красная зона", доступ в которую запрещен для всех посторонних лиц.

"Члены финансовой элиты мира, собравшиеся в эти дни в Бари, сочли возможным сделать так, чтобы Матера, объявленная Европейской столицей культуры 2019 года, полностью обезлюдела. Почему столь видные представители "свободных" и "демократических" стран вынуждены прибегать к таким мерам? Или они просто боятся пройти по улицам среди обычных граждан?" - возмутился Салваторе.

"В то время как в наших странах усиливается социальное неравенство и бедность, правящие круги все более отрываются от реальной жизни. При этом они разрабатывают провальную и самоубийственную финансово-экономическую политику, проводя агрессивную линию в отношении всех, кто ее не разделяет. Но все нормальные люди, живущие в Европе, не похожи на своих лидеров", - подчеркнул руководитель итальянской культурной ассоциации.

Салваторе особо отметил абсурдный характер "финансовой войны в формате G7 против России". "Европейцы не хотят участвовать в этой войне так же, как и в ядерном перевооружении Европы без мандата ООН, соучастниками которого являются наши правительства", - отметил он.

Участники акции протеста в Матере развернули транспарант "Лукания (историческое название Базиликаты) с Путиным".