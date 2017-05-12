Игры исламской солидарности в Баку поспособствуют дальнейшему развитию спорта в стране – тренер из Кот-д'Ивуара

2017-05-12 20:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Игры исламской солидарности, проходящие в Баку, поспособствуют дальнейшему развитию спорта в стране, сказал в пятницу Trend тренер по борьбе из Кот-д'Ивуара Аллю Оноре.

«Игры организованы на высоком уровне. Созданы хорошие условия для всех – и спортсменов, и тренеров», - сказал он.

Аллю Оноре добавил, что он в Баку впервые, и город ему очень понравился.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Ляман Зейналова, Вугар Иманов)