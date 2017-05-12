IV Игры исламской солидарности в Баку организованы на высоком уровне - зрители из Ирана

2017-05-12 20:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Баку IV Игры исламской солидарности организованы на высоком уровне, сказали Trend в пятницу пришедшие на церемонию открытия Игр зрители из Ирана.

По их словам, это не первый их визит в Баку.

"Каждый раз мы видим, что Баку стал еще прекраснее. А организация Игр, конечно же, на высоком уровне. Мы благодарим организаторов, все прекрасно", - сказали зрители из Ирана.

Они также добавили, что Игры исламской солидарности - это символ дружбы, единства, и Баку очень хорошо представил этот символ.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Талех Агавердиев)