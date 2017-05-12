Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

2017-05-12 20:53 | www.apa.az | 3

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам ответных полуфинальных матчей.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В матче «Манчестер Юнайтед» — «Сельта» (1:1) бельгийский футболист отметился голом за манкунианцев. Ранее Феллайни был также признан лучшим игроком этой встречи и вошёл в символическую команду недели Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, в котором встретится с голландским «Аяксом». Встреча запланирована на 24 мая.