В Венесуэле полиция применила перцовый газ на марше пожилых людей

2017-05-12 20:48 | www.trend.az | 3

Марш пожилых людей, протестующих против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро, был встречен перцовым газом со стороны полиции в Каракасе, заявил в пятницу депутат Национальной ассамблеи Арнольдо Бенитес, передает РИА Новости.

"Национальная боливарианская полиция выпустила по нам перцовый газ, и, естественно, в такой ситуации семья каждого старика – дети, внуки – реагируют", - приводит портал Universal слова Бенитеса.

Пожилые люди вышли на марш под лозунгом "За наших внуков" и собирались пройти от района Чакао до офиса так называемого защитника народа, который выполняет функции омбудсмена в Венесуэле.

"Они хотят перемен, старики уже жили при диктатуре Переса Хименеса (1950-е годы) и не хотят жить при диктатуре Николаса Мадуро", - сказал депутат.

По неофициальным данным, не менее пяти пожилых людей пострадали, их доставили в больницы.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших за этот период, по разным оценкам, колеблется от 39 до 46 человек.