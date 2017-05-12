США направили Китаю ноту протеста из-за участия КНДР в пекинском форуме

2017-05-12 20:51 | www.trend.az | 3

США выразили китайским властям недовольство в связи с приглашением КНДР на международный экономический форум "Один пояс - один путь" (программа "Экономический пояс Шелкового пути"), который откроется в китайской столице 14 мая, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Они информировали, что американское посольство в Пекине передало в МИД КНР соответствующую ноту. Вашингтон полагает, что участие Пхеньяна в форуме может повлиять на решение представителей других стран приехать в китайскую столицу. Приглашение КНДР, говорится в документе, "посылает неверный сигнал в тот момент, когда мир пытается оказать давление на Пхеньян" с целью остановить его ракетные и ядерные программы. Один из источников агентства сообщил, что Соединенные Штаты "не считают целесообразным для Северной Кореи играть видную роль" на международной арене.

Он также рассказал, что некоторые западные страны могут отказаться участвовать в сессиях форума, на которых планируется выступление делегации из КНДР, однако пока не принято никаких решений. Участие Пхеньяна в форуме "вызывает большую обеспокоенность", рассказал источник агентству. Он также подчеркнул, что представитель республики может появиться на групповом фото участников встречи.

По данным Reuters, МИД КНР пока не ответил на ноту американского диппредставительства. Китайское внешнеполитическое ведомство сообщило во вторник, что КНДР пришлет на форум делегацию, однако не указало, кто войдет в ее состав. Госдепартамент США отказался прокомментировать эту информацию. Соединенные Штаты направят на форум делегацию во главе с советником Белого дома Мэттью Поттингером.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс - один путь". Ожидается, что туда прибудут представители высшего руководства 28 государств, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тысячи человек.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведенного в КНДР 16 апреля испытательного пуска ракеты, который, по данным ВС США, оказался неудачным: ракета взорвалась практически сразу после старта. Кроме того, в американской печати циркулируют сообщения о возможной подготовке КНДР к ядерному испытанию. При этом США приступили к размещению противоракетного комплекса THAAD на территории Южной Кореи.