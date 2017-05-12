Азербайджан демонстрирует прекрасные организаторские способности на IV Играх исламской солидарности - зритель из Турции

2017-05-12 20:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Братский Азербайджан демонстрирует прекрасные организаторские способности на IV Играх исламской солидарности, сказал Trend в пятницу прибывший на Исламиаду из Анкары Тамер Озбай.

"Мы приехали в Баку, чтобы посмотреть церемонию открытия IV Игр исламской солидарности. Много лет назад я приезжал в Баку, тогда город был не таким. В этот раз я стал свидетелем большого развития. Нынешний Баку - это современный европейский город. Уверен, что со временем он будет становится все более прекрасным", - сказал Озбай.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)