Проведение IV Игр исламской солидарности в Баку является огромным событием - замглавы Русской общины

2017-05-12 21:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Проведение IV Игр исламской солидарности в Баку является огромным событием, сказал в пятницу Trend первый зампредседателя Русской общины Азербайджана Юрий Зенин.

«Мы очень рады проведению в Азербайджане Игр исламской солидарности, и в восторге от той организации, которая предшествовала самим Играм», - сказал он, выразив надежду, что проведение Игр исламской солидарности в Баку еще больше укрепит авторитет Азербайджана в мире.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Азад Гасанли)