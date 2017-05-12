Автора «Блога мусульманки» выгнали с рынка – ВИДЕО

2017-05-12 21:16 | www.oxu.az | 3

Блогер Айдан Мамедова выпустила видеоролик, в котором рассказала о конфликте с охраной саратовского продуктового рынка во время съемок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео доступно на YouTube-канале «Блог мусульманки».

Девушка вместе со съемочной группой планировала исследовать рынок на предмет халяльного мяса. Мамедова рассчитывала выяснить, знают ли продавцы о том, какие продукты можно помечать знаком «халяль».

Тем не менее, по словам блогера, охрана рынка запретила снимать и попросила девушку и журналистов покинуть место.

«Нас не просто попросили уйти с рынка, а сопровождали, и не до двери, а до ворот. И даже после этого нас сопровождали как прокаженных», — рассказала девушка в видео.

Блогер также посетовала на то, что вовремя не узнала о правилах съемки в общественных местах и о законе прав потребителей.

С.Б.

