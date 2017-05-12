Соревнования по всем видам спорта на Исламиаде в Баку организованы на высочайшем уровне – журналист из Франции

2017-05-12 21:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Соревнования по всем видам спорта на Играх исламской солидарности в Баку организованы на высочайшем уровне, сказал в пятницу Trend журналист из Франции Софиан Мехенни.

«Высокий организационный уровень Игр можно увидеть уже с первых дней соревнований», - сказал он.

Также Мехенни добавил, что восхищен столицей Азербайджана. "Баку - удивительный город, особенно по вечерам", - сказал он.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Вугар Иманов, Ляман Зейналова)