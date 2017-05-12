В Баку началась церемония открытия IV Игр исламской солидарности

2017-05-12 21:52 | www.apa.az | 2

В Баку началась церемония открытия IV Игр исламской солидарности

Как сообщает АПА, на церемонии открытия, которая продлится 2 часа, ожидается участие известных лиц. Мастера искусств представят образцы азербайджанской и исламской культуры, будет организован парад спортсменов и салют.

Более 3000 атлетов из 54 стран поборются за 269 комплектов медалей в 21 виде спорта.

Первые медали Исламиады начнут вручаться победителям на следующий день после церемонии открытия. В этот день будут разыграны 23 комплекта медалей в 6 видах спорта. Больше всего медалей будет разыграно 17 мая - 35 комплектов.

В программу соревнований включены также некоторые новые виды спорта. В отличие от предыдущей Исламиады, будут проведены соревнования по таким видам спорта, как зорхана, борьба, дзюдо, бокс, стрельба, художественная и спортивная гимнастика, парадзюдо, параатлетика.