От проводимых в Баку IV Игр исламской солидарности ожидаю увеличения в мире любви - зритель из Турции

2017-05-12 21:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - От проводимых в Баку IV Игр исламской солидарности ожидаю еще большего увеличения в мире любви , сказал Trend в пятницу прибывший на Исламиаду из Стамбула Мехмет Гарагапычы.

"Вражду сеять легко, а вот делиться любовью, способствовать ее увеличению - очень сложно. Организаторы Игр исламской солидарности в Баку успешно справились с этой сложной задачей. Все прекрасно, все организовано на высоком уровне", - сказал Гарагапычы.

Он также отметил, что единство является одним из фундаментальных принципов ислама, в котором не делается различий между людьми.

По словам Гарагапычы, он на протяжении 25 лет периодически приезжает в Баку.

"Я часто приезжаю в Баку. Я - инженер, в свое время окончил нынешний Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, и очень люблю Баку", - сказал он.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Талех Агавердиев)