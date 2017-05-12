WikiLeaks опубликовал новый пакет конфиденциальных документов ЦРУ

2017-05-12 21:52 | www.trend.az | 2

Портал WikiLeaks опубликовал очередную порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7, на этот раз редакция сайта рассказала сразу о двух инструментах кибершпионажа, используемых ведомством, передает РИА Новости.

Первый из опубликованных в пятницу пакетов документов касается так называемого механизма "После полуночи" (AfterMidnight). Инструмент включает множество мелких программ, обозначенных как "Гремлины" (Gremlins), которые незаметно собирают информацию о работе конкретных программ на зараженном компьютере, нарушают работу компонентов программного обеспечения или служат для технической поддержки других "Гремлинов". Оперативная загрузка этих программ и назначение им задач координируется через систему "Осьминог" (Octopus), размещенную на HTTPS-странице.

Второй комплект документации рассказывает о работе вредоносной программы "Ассасин" (Assassin). Она устанавливается удаленно на компьютеры с операционной системой Microsoft Windows и осуществляет работу одновременно с системными процессами. Периодически хакеры могут обновлять список конкретных задач программы.

Предыдущая часть, обозначенная как "Архимед", была обнародована 5 мая.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.