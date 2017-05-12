Bakü'de 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni gerçekleşiyor (Görüntü)

2017-05-12 21:58 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün evsahipliğinde gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni Bakü Olimpik Stadı'nda gerçekleşiyor.

Toplamda 50'den fazla müslüman ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılımı ile gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları'nda 21 spor dalında yarışmalar gerçekleştirilecek.

Oyunlara 325 Azerbaycanlı sporcu katılıyor. Ayrıca Türkiye 345 kişi ile müsabakalara katılan en büyük heyet. İran ise 300 sporcu ile 3. en büyük katılımcı heyetini oluşturuyor.

5. İslami Dayanışma Oyunları 2021 yılında Türkiye'de gerçekleşecek.