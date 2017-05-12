Бывший госсекретарь США назвала истинную цель вторжения в Ирак

2017-05-12 21:53 | www.trend.az | 3

Истинной целью вторжения США в Ирак в 2003 году было свержение Саддама Хусейна, а не установление демократии в стране, заявила американский экс-госсекретарь Кондолиза Райс, которая также занимала пост советника президента по нацбезопасности с 2001 по 2005 год, передает РИА Новости.

"Мы пошли в Ирак не для того, чтобы принести демократию. Мы пошли в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна… Это была проблема безопасности", — сказала Райс, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Она добавила, что США не собирались применять военную силу для навязывания демократического режима ни в Ираке в 2003 году, ни в Афганистане в 2001 году. "Я бы никогда не посоветовала президенту Бушу применить военную силу, чтобы установить в Ираке или Афганистане демократию", — пояснила Райс.

Райс работала в обеих администрациях Джорджа Буша-младшего: была американским госсекретарем в 2005–2009 годах, в период с 2001 по 2005 год занимала пост советника президента по национальной безопасности.