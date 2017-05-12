Церемония открытия Исламиады – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

2017-05-12 22:15 | www.oxu.az | 3

На Бакинском Олимпийском стадионе проходит церемония открытия IV Игр исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az, в церемонии открытия принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В Играх участвуют более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, около двух тысяч представителей команд и технического состава.

Азербайджан на Играх представляют 325 атлетов. Самую многочисленную делегацию направила Турция – 345 спортсменов. Третье место по количеству участвующих в Играх спортсменов занимает Иран – 300 атлетов.

С.Б.

