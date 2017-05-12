Миллиардер Ахмедов отказался выплачивать экс-жене полмиллиона

2017-05-12 22:33 | www.oxu.az | 3

Российским миллиардером, которого Высокий суд Лондона обязал выплатить своей бывшей жене Татьяне рекордные £453 млн ($582,65 млн), оказался экс-владелец независимой газовой компании «Нортгаз» азербайджанец Фархад Ахмедов.

Как передает Oxu.Az, об этом РБК рассказал сам бизнесмен, который не признает вердикт и не намерен его исполнять (английский суд при публикации решения обеспечил конфиденциальность сторон).

«Британские суды всегда на стороне жен, особенно богатых мужей, чтобы эти бывшие жены тратили отсуженные деньги в Англии, в том числе на содержание британского правосудия, то есть эти денежки таким образом вливаются в экономику Великобритании», — сказал РБК бизнесмен.

Миллиардер называет бракоразводный процесс в лондонском суде «возмутительным злоупотреблением английской правовой системой» со стороны своей бывшей жены и ее адвокатов, говорится в его январском заявлении. Он напоминает, что развелся с Татьяной еще в 2000 году, после того как она «призналась, что неоднократно изменяла мужу». Они поженились в 1993 году, тогда же приобрели дом в Лондоне и у них родился первый сын (второй — спустя еще три года).

С.Б.

