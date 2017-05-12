İstanbul'daki terör operasyonunda 5 tutuklama

2017-05-12 22:38 | www.trend.az | 1

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Doğu ve Güneydoğu illerinde bölücü terör örgütüne yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde adı geçen, örgüt adına İstanbul'da ve kırsal alanda faaliyet yürüttükleri, örgüte eleman aktarımında bulundukları tespit edilen 17 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA