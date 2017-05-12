Умер актер Юрий Шерстнев

2017-05-12 23:03 | www.oxu.az | 2

Заслуженный артист РСФСР Юрий Шерстнев умер в Москве в возрасте 76 лет.

Как передает Oxu.Az, cмерть актера телеканалу «360» в пятницу, 12 мая, подтвердила его супруга Людмила Макеева.

Артист скончался в собственной квартире. Прибывшая по вызову бригада врачей скорой помощи не смогла помочь Шерстневу, который страдал от неизлечимого заболевания легочной системы.

Шерстнев снялся в более 80 фильмах и сериалах. Его первое появление на киноэкране состоялось в 1970 году, последнюю роль он сыграл в 2013-м. Он запомнился ролью палача из Лилля в картине «Д'Артаньян и три мушкетера», еще одним запоминающимся образом стал бандит Метла в «Антикиллере».

С.Б.

